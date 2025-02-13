تدريب نظرى وعملى على زراعة نبات الأزولا كبديل للأعلاف فى مدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

فى خطوة جديدة لدعم الزراعات والثروة الحيوانية وتوفير الأعلاف البديلة بأسعار مخفضة، نظمت لجنة التنسيق والمتابعة لوحدة السكان بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تدريبا نظريا وعمليا لزراعة نبات الأزولا كبديل طبيعى للأعلاف، مما يساهم فى توفير غذاء صحى واقتصادى للبط، الدواجن، والمواشى، بل ويمكن زراعته بسهولة على أسطح المنازل بشركة القرش للاستزراع السمكى، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية ولتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكانى، وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

ومن مزايا التدريب العمل على تعلم زراعة الأزولا بسهولة فى المنزل، وتقليل تكلفة الأعلاف وتحقيق اكتفاء ذاتى، وهو فرصة لبدء مشروع صغير مربح، حيث قام بالتدريب المهندسة هند محمد مغازى، بحضور منتصر عبدالعزيز مقرر وحدة السكان بإسنا، ومحمود بكرى منسق قرية الشغب، وسحر أحمد محمد منسق قرية النمسا، وسحر فهيم منسق قرية الحلة، وفاتن سعد منسق قرية أصفون، بحضور عدد 21 من المستفيدين.

وتقوم الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، تحت رعاية الدكتورة منال عوض معالى وزير التنمية المحلية، وبرئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، بتقديم الدعم الفنى المستمر ومتابعة أنشطة وحدات السكان بالتنسيق مع جميع شركاء العمل فى جميع المراكز والمدن، وفى إطار ذلك قامت لجنة التنسيق والمتابعة بإسنا بإقامة ندوة ضمن مبادرة تحدث معه، برئاسة الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، ومتابعة رجاء شوقى أحمد رئيس وحدة السكان بالأقصر، والدكتور أحمد العراقى منسق المسئولية المجتمعية وعضو المجلس الإقليمى للسكان.

ومن الجدير بالذكر إنه تقوم الوحدة الفرعية للسكان بإسنا بتنفيذ خطة وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر فى الأنشطة والمبادرات المختلفة، وذلك طبقًا لرصد المشكلات من خلال منسقى وحدة السكان، وجمع البيانات المتاحة من خلال مراكز المعلومات بالمحافظة والإدارات المختلفة.

تدريب نظرى وعملى لزراعة نبات الأزولا كبديل للأعلاف بإسنا



تدريب نظرى وعملى لزراعة نبات الأزولا كبديل للأعلاف