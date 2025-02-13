"تدريب الأطباء على المهارات الجراحية" ورشه عمل بكلية الطب بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

يواصل قسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، تنظيم فعاليات ورش العمل والتي تُعقد على عدة مراحل حيث تم تنظيم ورشة خاصة بتعليم مبادئ ومهارات الجراحة، حيث شهدت الورشة مشاركة أكثر من 80 طبيبًا من الأطباء المقيمين وأطباء الامتياز.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية والتدريبية بشكل دوري، انطلاقًا من دورها الريادي في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تقديم رعاية صحية متميزة للمجتمع.

وأوضح الدكتور مجدي أمين القاضي عميد الكلية، بأن الورشة تضمنت يومًا علميًا مكثفًا شمل محاضرات نظرية وتدريبًا عمليًا على أحدث الموديلات والمحاكيات الجراحية، بهدف صقل مهارات الأطباء وتأهيلهم للتعامل مع مختلف الحالات الجراحية بكفاءة عالية.

وأضاف الدكتور صلاح رشيد رئيس قسم النساء والتوليد أن هذه الورشة تأتي في إطار استراتيجية القسم للنهوض بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ورفع كفاءة الأطباء حديثي التخرج، من خلال تزويدهم بالخبرات العملية التي تؤهلهم لمواجهة التحديات في بيئة العمل الطبي.

وذكرت الدكتوره رانيا الخليلي منسقة الورشة والمشرفة علي تعليم الأطباء ان الورشه استمرت علي مدار يوم واحد وحاضر بها الدكتور صلاح رشدي استاذ أمراض النساء والتوليد، حيث تأتي تنظيمها في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالخدمة الطبية وتعزيز كفاءة الأطباء حديثي التخرج.