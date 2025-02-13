بيكا على الأسفلت.. أول صور للمطرب حمو بيكا بعد انتهاء مدة حبسه شهرين

كتب - أحمد عبد الهادى

قررت الجهات المعنية، خروج مطرب المهرجانات حمو بيكا من محبسه بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة شهرين، بعد انتهاء إجراءات خطاب المطالبة، لاتهامه بإقامة حفل بدون تصريح في البيطاش، وتم إنهاء إجراءات خروجه من محبسه ووصوله الي قسم شرطة الدخيلة لإنهاء الإجراءات، وتنشر "اليوم السابع" صورا للمطرب حمو بيكا بعد خروجة رسميا من محبسه بعد قضاء المدة المحددة.

كان مطرب المهرجانات حمو بيكا وصل قسم شرطة الدخيلة اليوم، عقب قضاء مدة عقوبته البالغة شهرين

كان مؤدي المهرجانات حمو بيكا إلي السجن الجغرافي بمنطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية، يوم 28 ديسمبرالماضي عقب قيام مأمورية بمديرية أمن الإسكندرية ، لنقله بعد إنهاء خطاب حبسه ، ورفض الاستئناف علي حسبه شهرين في أحدي القضايا، في الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية.



وحصلت " اليوم السابع"، علي تفاصيل وأرقام القضايا الصادر أمر حكم الجبس الواجب التنفيذ لحبس المتهم "محمد .م.م.م."، وشهرته حمو بيكا ، في القضية 38209 لسنة 2018 و3995 لسنة 2019 قسم شرطة الدخيلة.

ننشر موعد انتهاء حبس مؤدي المهرجانات حمو بيكا فى قضية إقامة حفل بدون تصريح في البيطاش غرب الإسكندرية والصادر فيها حكم بحبسه شهرين، وكشف أمر الحبس أن المتهم قضي حبس فيها من 2019/4/16 حتي 2019/4/30 ، علي أن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ يوم 2024/12/26 حتي يوم 2025/2/12 يكون تاريخ انهاء مدة حبسه.

وتبين قيام المتهم حمو بيكا ، بعرض وإذاعة مصنف بدون ترخيص ، والتي قضت فيها المحكمة بالحبس لمدة شهرين مع الشغل، وان المتهم سبق له حبس من 2019/4/16 حتي 2019/4/30 ، علي أن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ يوم 2024/12/26 حتي يوم 2025/2/12