بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. من هى الإعلامية الكويتية فجر السعيد؟

إيمان حنا

لا تزال أصداء الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات الكويت اليوم الخميس، بحبس الإعلامية الكويتية فجر السعيد بعدة تهم نسبت إليها من بينها الدعوة للتطبيع من الاحتلال الإسرائيلى.

وقد أثارت فجر السعيد الكثير من الجدل؛ بسبب تصريحاتها ومواقفها من بينها زيارة القدس وظهورها في الإعلام الإسرائيلي.

وكانت فجر السعيد قد سبق ودعت منذ عام 2019، للتطبيع مع إسرائيل.





من هى فجر السعيد ؟

هى إعلامية ومنتجة وكاتبة درامية كويتية؛ من المسلسلات التي كتبتها "صوتك وصل" 2009، و"دار الهوا" 2008، و"الإمبراطورة" 2006، و"عديل الروح" 2005، و"دنيا القوي" 2004.

قدمت على "قناة سكوب الفضائية" كلاً من برنامج "غبقة سكوب" عام 2019، وبرنامج "هنا الكويت" عام 2018.

وهى متزوجة من الإعلامي والشاعر الكويتي سعود السبيعي منذ 2010.

وتواجه الإعلامية فجر السعيد، عدة تهم كان في مقدمتها الدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلى - وتم تبرئتها من هذه التهمة - كما وجهت لها تهمة إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية ونقل أخبار مختلقة لا أساس لها من الصحة.

ومن جانبها قد حركت وزارة الداخلية الكويتية شكوى ضد فجر السعيد اتهمتها فيها بالإضرار بمصالح البلاد ومخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964، وبإذاعة أخبار كاذبة بشأن عزم الكويت التطبيع مع إسرائيل.

وقد تم توقيف الاعلامية الكويتية وحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق في العاشر من يناير الماضي، بسبب الدعوة للتطبيع مع إسرائيل والإضرار بالمصالح العامة للبلاد.

أتى ذلك، بعدما ظهرت في فيديو نشرته على حسابها في "إكس"، مع شخصين قالت إنهما إسرائيليان من "أبناء العم"، ورحبت بهما في بيتها بولاية جورجيا.

ومن جانبها أنكرت فجر السعيد الاتهامات الموجهة إليها والمتعلقة بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، وإذاعة أخبار كاذبة بشأن عزم الكويت التطبيع معها، قائلة إنها ذكرت فقط أنها ستزور إسرائيل بعدما تطبع الكويت معها.