اليوم السابع
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بشرى سارة من رئيس الوزراء للمواطنين قبل شهر رمضان

الخميس، 13 فبراير 2025 07:00 م
بشرى سارة من رئيس الوزراء للمواطنين قبل شهر رمضان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما  يتردد بشأن زيادات جديدة في الأسعار، وربطها مع كل زيادة تعلن عنها فى الأجور والمرتبات.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع الأسواق على مدار الساعة لضمان توافر السلع والمستلزمات الأساسية، مع اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا فعليًا فى أسعار بعض السلع، لا سيما الخضروات.

وأكد على اقتراب الانتهاء من اللمسات النهائية لحزمة حماية اجتماعية جديدة، مؤكدًا أنه سيتم عرضها على رئيس الجمهورية خلال أيام قليلة، تمهيدًا لإعلانها قبل شهر رمضان.

 







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حزمة الحماية الاجتماعية

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مصطفى مدبولى

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