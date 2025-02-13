انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على الإنعاش القلبى الرئوى الأساسى بصحة الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالدقهلية عن انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على الإنعاش القلبى الرئوى الأساسى وذلك بحضور 120 متدرباً من الفئات الطبية المختلفة بمستشفيات منية النصر المركزى، الحميات، بلقاس المركزى.

تولى أعمال التدريب الذى استمر على مدار 3 أيام الدكتورة نجلاء فتحى، مدير إدارة الرعاية الحرجة حيث تضمن شرحاً نظرياً إلى جانب تدريباً عملياً على خطوات الإنعاش القلبى الرئوى.

وصرح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية بأن التدريب قد استهدف تعزيز مهارات الاستجابة السريعة، والتدخل الصحيح لإنقاذ المرضى مع التركيز على تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي للكبار والأطفال، وشمل البرنامج اختبارات قبل وبعد، إلى جانب تقييم شامل للأداء لضمان تطوير العملية التدريبية.

كما لفت وكيل الوزارة إلى أن الخطة المستقبلية تتضمن استكمال التدريب بباقى مستشفيات صحة الدقهلية بهدف رفع مهارة الأطباء في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (الإنعاش الأساسي لعضلة القلب والرئتين).