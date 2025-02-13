اليوم حققت حلم والدتى.. طبيب ينشر صورته مع والدته الممرضة بشيفت واحد بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، منذ قليل، صورة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لطبيب مع والدته التى تعمل ممرضة بمستشفى الباجور بـ محافظة المنوفية، مكتوب على الصورة "اليوم حققت حلم والدتى كنت دكتور الشيفت ووالدتى ممرضة الشيفت"، وحظيت الصورة بتعليقات كثيرة بالدعاء للطبيب بالتوفيق لعدم نسيانه فضل والدته عليه، وقرر رد الجميل لها أمام الجميع بنشر صورته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأكد الدكتور محمد شكرى والمقيم بـ مدينة الباجور بمحافظة المنوفية "نشرت الصورة التى جمعتنى بوالدتى داخل مستشفى الباجور أثناء الشيفت الذى جمعنى بها وأنا طبيب الشيفت، ووالدتى ممرضة الشيفت وتنتابنى حالة من الفخر والعزة لأننى حققت حلم والدتى هو أن أصبح طبيبا بالمستشفى التى تعمل بها والدتى أشجان السيد ممرضة، ولم أتوقع أن يشاهد الصور الآلاف من المواطنين ليس فقط على مستوى محافظة المنوفية بل آلاف المواطنين على مستوى الجمهورية".

ويضيف شكرى "أعمل طبيبا بمستشفى الجامعة بشبين الكوم، وأتردد على مستشفى الباجور التخصصى، ولم تسمح الظروف أن أعمل مع والدتى فى شيفت واحد، وعندما جمعتنى الظروف، قمت بالتقاط صورة معها، وقمت بوضعها على صحفتى الشخصية على فيس بوك كنوع من أنواع رد الجميل لسيدة أفنت حياتها من أجل أن ترانى طبيبا وتفتخر بى أمام زملائها، والصورة فى معناها البر والإنسانية لوالدتى التى ضحت بكل ما تملك من أجل تحقيق حلمى بأن أصبح طبيبا، وانهالت التعليقات على الصورة بالدعاء لى وهذا أسعدنى" ورد الشاب الطبيب على المعلقين على الصورة بكلمات "ربنا يعزكم ويحفظكم وشكرا على الكلام الجميل دا".