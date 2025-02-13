اليوم السابع: مدبولى يعلن الانتهاء من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية

ينشر "اليوم السابع" فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: مدبولى: الانتهاء من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية لعرضها على الرئيس.. رئيس الوزراء: نكثف جهودنا لتوافر السلع الأساسية وضبط الأسعار بحلول شهر رمضان.. الحكومة تقر تيسيرات جمركية جديدة لدعم حركة التجارة والاستثمار.

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