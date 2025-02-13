المغرب والولايات المتحدة يشيدان بالتعاون العسكري بينهما

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أشاد الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، وقائد المنطقة الجنوبية، والجنرال، تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، بالتعاون العسكري الذي يجمع بين الجيشين المغربي والأمريكي في مختلف الميادين.



وذكر بيان لقيادة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، أن المسؤولين العسكريين أكدا، خلال اتصال هاتفي أجراه الفريق أول، محمد بريظ، مع الجنرال، تشارلز براون، بطلب من القيادة المشتركة الأمريكية، أن تمرين الأسد الإفريقي، الذي ينظم منذ سنة 2004 بالمملكة المغربية، يعتبر خير مثال على متانة وعمق هذه الشراكة الإستراتيجية المغربية الأمريكية.



وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت أيضًا القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأمن الإقليمي وسبل توحيد الجهود من أجل التصدي لكافة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة في الوقت الراهن.