المتهم بقتل سيدتين ودفنهم في شقة الإسكندرية يمثل الجريمة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

اجري فريق من جهات التحقيق والأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم، الخميس، المتهم بقتل سيدتين ودفنهما داخل مكتبه بمنطقة المعمورة شرق المحافظة لوجود خلافات سابقة بينهم، حيث مثل المتهم جريمته؛ وسط إجراءات أمنية مشددة بمنطقة المعمورة البلد بدائرة قسم المنتزة ثان.

وأمام جهات التحقيق قام المتهم بتمثيل جريمته؛ مستعيدا جانبا من لحظات إنهاء حياة ضحاياه ومحاولته إخفاء جثامينهما، فيما فرضت الأجهزة المعنية كردونا أمنيا وحراسة مشددة حول موقع اكتشاف الجريمة بمحل الواقعة.

كانت قررت جهات التحقيق في الإسكندرية ، قررت حبس متهم ، 15 يومًا وذلك على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد، مع استمرار التحقيقات في الواقعة .

البناية عندما تلقي قسم شرطة المنتزه ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد عثور الأهالي على جثة مدفونة بشقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثتين أحدهما ملفوفة في بطانية مدفونتين بأرضية شقة المتهم بالعقار المشار إليه، تبين أنهما لزوجته بعقد عرفي وموكلته، كما قامت الأجهزة الأمنية بتفتيش شقة أخري خاصة بالمتهم .

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان عن الواقعة .