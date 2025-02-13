الليلة ..سوهاج تحتفل بليلة النصف من شعبان بحضور نائب المحافظ

سوهاج محمود مقبول

تحتفل مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، الليلة، بليلة النصف من شعبان بحضور الدكتور محمد عبدالهادي، الذي مثل اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، حيث تقام الاحتفالية بمشاركة عدد من الشخصيات الدينية في مقدمتها الشيخ محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج

تبدأ الاحتفالية بأذان المغرب بصوت الشيخ خلف أبو الفتوح محمد، ليؤدي بعدها الحضور صلاة المغرب بإمامة الشيخ محمد السيد عبد الفتاح.

كما تميز الحفل بتلاوة القرآن الكريم بصوت فضيلة الشيخ مؤمن أحمد خلف، الذي يضفى على المناسبة جواً روحانياً مميزاً، وفي ختام الحفل، يتحدث الشيخ محمد أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، في كلمة الأوقاف، مشيداً بهذه المناسبة الدينية المباركة وأثرها في نشر القيم الدينية والوطنية كما سيشهد الحفل مجموعة من الإبتهالات الروحية قدمها فضيلة الشيخ إبراهيم حسن السوهاجي.

تجسّد هذه الاحتفالية روح الإيمان والتآلف بين أبناء المحافظة، وتعد مناسبة لتجديد العهد بالتقوى والعبادة في هذا الشهر الفضيل.