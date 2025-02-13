الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بفصح يونان النبى اليوم

كتبت – بتول عصام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بفصح يونان النبي، اليوم الخميس الموافق 13 فبراير، وذلك بعد صوم لمدة 3 أيام، بدأ الاثنين 10 فبراير، واستمر لمدة 3 أيام حتى الأربعاء 12 فبراير، إذ يعتبر أقصر الأصوام، لكنه يحمل في طياته معاني روحية عظيمة مستوحاة من قصة يونان وأهل نينوى.

جدير بالذكر أن صوم يونان يسبق عادة الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويعرف (فطر) صوم يونان بـ(فصح يونان) وهو اصطلاح كنسي فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد الذي يطلق عليه أيضا (عيد الفصح) مما يدل علي أن الكنيسة تنظر إلي قصة يونان علي أنها رمز لقصة المسيح، والفصح كلمة عبرانية معناها (العبور).