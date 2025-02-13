"القومى للمرأة" يساعد 471 سيدة وفتاة قروية على استخراج بطاقة الرقم القومى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نجح فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، فى إصدار بطاقات شخصية لعدد 471 سيدة وفتاة بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، ضمن فعاليات المبادرة الوطنية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وفى بيان صحفى لمحافظة أسوان، تؤكد فيه حرص المحافظة لدعم الأنشطة والمبادرات التى تساهم فى تمكين الأهالى لإستخراج الأوراق والمستندات الثبوتية اللازمة لحصولهم على حقوقهم الإجتماعية والإستفادة من مختلف الخدمات الحكومية مع إتاحة الفرصة لممارسة أداورهم الإقتصادية والسياسية فى المجتمع بالشكل المطلوب.

واستهدفت مديريات الرقم القومى، قرى العدوة وفارس والجعافرة والأعقاب وأبو الريش قبلى بالإضافة إلى عزبة الفرن بكيما وذلك فى الفترة من يوم 3 وحتى 12 فبراير الحالى، بالتعاون والتنسيق مع مصلحة السجل المدنى ضمن فعاليات المبادرة الوطنية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لتحسين جودة الحياة من خلال تبنى سياسات حماية متكاملة تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع بمختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتعليمية وغيرها من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.