الفريق أسامة ربيع يكرم بطل التنس المصرى محمد جنيدى بعد حصوله على البطولة الدولية للناشئين

الإسماعيلية - صبرى غانم

كرم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، البطل المصري محمد عاطف جنيدي الفائز بلقب الزوجي في بطولة الدولية للتنس الدولية للناشئين تحت سن 14 سنة " Les Petit AS - Le Mondial "Lacoste المقامة في مدينة تارب بفرنسا، وذلك بمقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية.



يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تكريم ودعم الأبطال الرياضيين المتميزين في مختلف الأعمار لاسيما من أبناء العاملين بالهيئة، وتشجيعهم على مواصلة المزيد من الانتصارات الرياضية.



وخلال اللقاء، أعرب الفريق عن سعادته لما حققه البطل المصري في إعلاء اسم مصر في البطولات الدولية لاسيما وأنه من أبناء هيئة قناة السويس، مؤكدا على أهمية حفاظه على تفوقه العلمي والدراسي بالتوازي مع تفوقه الرياضي.



من جانبه، ثمن البطل الرياضي محمد جنيدي الدعم المتواصل من هيئة قناة السويس للرياضيين وحرصها على صناعة الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية، مشيراً إلى أن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق بدون الدعم الكبير والمتواصل من المسئولين عن الرياضة في مصر.



جدير بالذكر أن اللاعب البطل محمد جنيدي هو المصنف رقم 2 أفريقياً والمصنف رقم 1 ناشئين تحت سن 14 سنة بمصر وحقق الفوز في العديد من البطولات الدولية والأفريقية للتنس منها بطولة المغرب للتنس لعام 2024 كما فاز بالمركز الأول فردي ببطولة الماسترز الإفريقي في سبتمبر من العام الماضي.



وتعد بطولة "Les petit AS - Le Mondial Lacoste " من أهم وأعرق البطولات العالمية تحت سن 14 سنة ناشئين، وقد فاز بها سابقاً العديد من أساطير العالم في التنس مثل اللاعب الأسباني رافاييل نادال.