اليوم السابع
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الحكومة توافق على اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمشروع أكوا باور السعودية

الخميس، 13 فبراير 2025 02:43 م
الحكومة توافق على اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمشروع أكوا باور السعودية مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمشروع شركة أكوا باور السعودية، الخاص بإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، للأراضي المتاحة من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة وربط تلك المشروعات بالشبكة للاستفادة منها في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.







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