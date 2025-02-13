التحقيق فى كسر حجر أثرى يزن 26 طنا بمعابد الكرنك خلال نقله.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

فتحت منطقة آثار الأقصر بقيادة الدكتور وجدى عبد الغفار، التحقيقات مع المفتشين الأثريين ومسئولى البعثة الفرنسي عقب اكتشاف واقعة كسر حجر أثرى يزن حوالى 26 طنا داخل معابد الكرنك، خلال نقله من موقعه بواسطة الونش المخصص لذلك بتعليمات من أحد النحاتين الفرنسيين الذي يعملون في المركز المصرى الفرنسى بالكرنك.

وكشفت مصادر أثرية داخل معابد الكرنك، إنه بعد واقعة كسر أحد الأحجار داخل مجموعة معابد الكرنك، تقرر وقف كافة أعمال النقل للأحجار تماماً لحين انتهاء التحقيق فى تلك الواقعة، ومعرفة مدى الخسائر التى تعرض لها ذلك الحجر خلال نقله بتعليمات أثرى فرنسى أشرف على واقعة نقله وتعرض الحجر للكسر، وجارى معرفة كافة تفاصيل العمل فى تلك المنطقة بالمعبد وسبب نقل الحجر قبل الحصول على موافقة اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للأثار.

يذكر أن المركز المصرى الفرنسى موجود داخل معابد الكرنك، منذ 51 عامًا، ويعتبر تكريسًا للاهتمام الفرنسى بالكرنك، الذى بدأ مبكرًا جدًا منذ قدوم جان فرانسوا شامبليون عام 1828م، حين أبدى انبهاره الشديد بعظمة الكرنك قائلاً عنه: "هنا تجلت العظمة الفرعونية بكامل مجدها، فهذا أكبر وأعظم ما تخيله ونفذه الإنسان"، كان ذلك حين قام بتسجيل نصوص المعابد أثناء تواجده بصعيد مصر.

تم إنشاء المركز المصرى الفرنسى لدراسة معابد الكرنك فى 31 يوليو عام 1967 بناء على البروتوكول الموقع بين كل من ثروت عكاشة وزير الثقافة المصرى آنذاك، ونظيره الفرنسى أندريه مالرو، حيث كان الكرنك محل اهتمام الطرفين، وفى عام 1857م، تم إنشاء مصلحة الآثار برئاسة أوجست مارييت، وبعدها أنشأت إدارة مشاريع الكرنك، حينئذ سطع اسم كل من علماء الآثار الفرنسيين جورج لجران، موريس بييه، وهنرى شفرييه، من خلال ما قاموا به من أنشطة ملحوظة بالمعبد، ومن هنا يتضح أن تاريخ الشغف الفرنسى بالكرنك موغل فى القدم لفترة تقارب المائتى عام، وكان المركز المصرى الفرنسى لدراسة معابد الكرنك أحد ثمار هذا الاهتمام بواحد من أكبر وأهم المواقع الأثرية العالمية.



التحقيق-في-كسر-حجر-أثرى-يزن-28-طن-في-معابد-الكرنك



جانب-من-كسر-حجر-أثرى-يزن-28-طن-في-معابد-الكرنك



كسر-حجر-أثرى-يزن-28-طن-في-معابد-الكرنك-خلال-نقله