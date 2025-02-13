الأنبا أرميا يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

كتب: محمد الأحمدى

استقبل الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، ووفد من المجلس في مقر المركز-القاهرة.

وحضر اللقاء، الدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط ، والقس الدكتور رفعت فكري الأمين العام المشارك ، و الإعلامية ليا عادل معمارى مسؤولة الإعلام ومنسقة العلاقات الكنسية والاعلامية في مجلس كنائس الشرق الأوسط

وبعد الاستقبال، رحب الأنبا أرميا بالأمين العام للمجلس البروفسور ميشال عبس ووفد المجلس، مؤكداً أن زيارته تحمل في ابعادها معاني المحبة والتلاقي والعمل المسيحي المشترك لما فيه خير الإنسان والمجتمع. مشيداً بالتطور الاعلامي الذي يشهده إعلام المجلس بطريقة تحاكي الواقع وتواكب كل القضايا الكنسية الاجتماعية والاعلامية.

وبدوره، شكر البروفسور ميشال عبس نيافته مشدداً على الأخوة الحقيقية التي تجمع بينهما وكل ما يقوم به نيافته من أعمال ونشاطات وبرامج في المركز وقناة ميسات وبيت العائلة المصرية وجميعها تشكل نموذجاً واضحاً في الفكر والابداع والخدمة والعطاء.

وتحدث الطرفان عن موضوع الحوار وكيفية تفعيله من قبل المجلس والمؤسسات الكنسية وأقاما جولة أفق تجاه التحديات التي تواجه المنطقة. وأكدا أن هو أحد المعطيات للوجود الإنساني والسبيل الوحيد للتواصل مع الآخر فكرياً ثقافياً وتربوياً، إضافة إلى أن الحوار يعد وسيلة أساسية لضمان السلم في المجتمع.

وقدمت الإعلامية ليا عادل معمارى شرحاً عن استراتيجية المجلس اعلامياً لعام 2025 والتطور الاعلامي الذي سيشهده، فرحب نيافته بكل الطروحات مبدياً استعداده والمركز ومحطة ميسات للتعاون الكامل وتبادل المواد الإعلامية في سبيل نشر الكلمة البناءة والهادفة.