الأقصر تشهد فتح أول معارض أهلاً رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الخميس، فتح أبواب أولى معارض أهلاً رمضان أمام محطة سكك حديد الأقصر، بحضور الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، والمهندس يحيى محمد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم توفير السلع داخله بنسب الخصومات التى تصل من 20% حتى 30%، والمتابعة اليومية المستمرة للمعرض.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، بأن المديرية ستطلق سلسلة معارض "أهلاً رمضان" في مراكز المحافظة السبعة، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية، حيث تهدف هذه المعارض إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن يتم توفير داخل المعرض كميات كبيرة من اللحوم البلدية الحمراء، اللحوم المجمدة، والدواجن بأسعار تنافسية، وكذلك يتواجد بالمعرض سلع ذات جودة عالية لتلبى احتياجات كافة أطياف المجتمع، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والرمضانية مثل التمور، المكسرات، لضمان تلبية كافة احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.

كما أكد الدكتور تامر صلاح مختار، على اشتراك عدد من اصحاب مشروع جمعيتي في مبادرة أهلاً رمضان، بالإضافة إلى السلاسل التجارية الكبرى مثل "خير زمان – راية – كازيون"، حيث تقوم تلك السلاسل بعمل نقاط أو أركان عليها إعلان مبادرة أهلاً رمضان لتقديم جميع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين، موضحاً إنه من المقرر إفتتاح معارض "أهلا رمضان" بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها، كما تضم تلك المعارض كافة إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات و الجودة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة معارض وأسواق اليوم الواحد في مختلف مراكز المحافظة لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من المواطنين.



فتح أول معارض أهلاً رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة



فتح أول معارض أهلاً رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين