استرداد حالتى تعدى على أملاك الدولة بمساحة 319 ألف متر فى قرية المحاميد بأرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت، بحملة لاسترداد حالتي تعدي علي أراضي أملاك الدولة للملفات الغير جادة والغير مستوفاة للشروط والضوابط للمساحة العسكرية ولجنة البت بمساحة 319 ألف و200متر (أرض فضاء غير مزروعة).

كما أنه جاري تقدير ما عاد عليه من نفع لعدد 3 حالات بإجمالي مساحة 88 ألف و200 متر (أرض منزرعة)، وجميع الحالات بقرية المحاميد، وتم تسليم الأراضي المستردة لرئيس القرية للتحفظ عليها، وجارى تحرير الكارت الذهبي لها، وذلك فى حضور رئيس قرية المحاميد ومدير المتابعة ومسئول أملاك الدولة بالقرية، وبقوة تأمين من مديرية أمن الأقصر ومركز شرطة أرمنت، وذلك فى ضوء توجيهات المحافظة إلى رؤساء المراكز والمدن بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، عن إزالة 178 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، حيث أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 178 حالة ( 51 حالة تعد على مساحة 7431 متر من أراضي أملاك الدولة + 56 حالة على مساحة 168 فدان و6 سهم و 3 قيراط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 71 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 15142 متر مربع، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.



استرداد حالتي تعدي علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 319 ألف متر