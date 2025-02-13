إعلام إسرائيلى نقلا عن مصادر: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

كتب سمير حسنى

أفاد إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر رسمية، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد تلقى إشارات إيجابية عن التزام حماس بالصفقة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

واصطفت معدات الإعمار والشاحنات المحملة بالكرافانات على الجانب المصري من معبر رفح، في انتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة، ضمن جهود دعم وإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وتضم القافلة لوادر حديثة وكرافانات مجهزة، تحمل علم مصر وشارة اللجنة المصرية القطرية، تأكيدًا على التعاون المشترك فى جهود الإغاثة وإعادة البناء.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطينى، من خلال إرسال المساعدات والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية والمساهمة فى تحسين الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.