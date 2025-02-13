إطلاق قافلة طبية مجانية بـ"الملاحة" فى الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة

الشرقية- إيمان مهنى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، إطلاق قافلة طبية المجانية بقرية الملاحة، بمدينة صان الحجر، ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالمناطق النائية.



وتستمر القافلة، بداية من الخميس، 13 فبراير الجارى وتمتد اليوم التالى الجمعة.



وتقدم القافلة بواسطة مجموع من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين الفحص وللكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الرمد - الأسنان-الباطنة - الأنف والأذن والحنجرة - العظام - الجراحة - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل".



تفعيل التسجيل الإلكترونى للحالات المترددة على القوافل الطبية بالرقم القومى منذ القافلة السابقة على مستوى الجمهورية، وبعد تعديل منسق القوافل بالشرقية لنظام التسجيل الإلكترونى بالمحافظة لسرعة أداء العمل خلال هذه القافلة.