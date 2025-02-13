إطلاق استبيان للقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس لمعرفة الأراء فى الخدمات

محمد صبحى

عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

في بداية الاجتماع، أكد د.مصطفى رفعت أهمية التركيز على تنفيذ كافة مبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لضمان انتظام سير العملية التعليمية وفقًا للخطط الموضوعة في هذا الصدد، كما هنأ الحضور بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا لجميع الجامعات مزيدًا من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.

كما قدم المجلس التهنئة لكل من د.هلال عبد الفتاح عفيفي لتوليه منصب نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، ود.شريف العطار لتوليه منصب نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، ود.سيد بكري أحمد لتوليه منصب نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، ود.جودة غانم لتكليفه بالقيام بأعمال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي.

خلال الاجتماع، تناول المجلس عددًا من الموضوعات، كان من أبرزها مناقشة سبل التعاون بين وزارة الثقافة والجامعات المصرية؛ لإطلاق برنامج تدريبي متكامل لطلاب الجامعات، وذلك في ضوء ما قدمته كل من د.غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ود.كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد طلاب الجامعات المصرية بعدد من المهارات في المجالات الأكاديمية والثقافية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإدراكًا للمسؤولية المجتمعية في المشاركة الفاعلة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي تهدف إلى تنمية القدرات البشرية وتعزيز كفاءة سوق العمل.

كما ناقش المجلس التقرير المقدم من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول تجربة تدريب طلاب كليات العلوم تخصص الفلك والفيزياء الفلكية بجامعات (القاهرة، حلوان، بني سويف، والأزهر) في المدرسة الفلكية التابعة للمعهد؛ بهدف تعريف طلاب الفلك والفيزياء الفلكية بأحدث الموضوعات والتطورات في علم الفلك، بما في ذلك الفلك الزمني، وأوصى المجلس السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بتعميم هذه التجربة على باقي كليات العلوم في الجامعات المصرية.

وافق المجلس على إطلاق استبيان موجه للقيادات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب المتعاملين مع المجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف معرفة الآراء في الخدمات المقدمة من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، ويهدف الاستبيان إلى تحديد نقاط القوة وفرص التحسين، بالإضافة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة.

كما استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية حول أنشطة الجامعات المصرية ومعهد إعداد القادة خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بتنمية الوعي المجتمعي في مواجهة الأفكار المغلوطة وغير السوية.

كما قدم مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية عرضًا حول خطة الجامعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، وتشمل تنظيم (مسابقة إبداعية) لطلاب الجامعات المصرية؛ لاكتشاف الموهوبين والنوابغ في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني؛ بهدف تبني هؤلاء الطلاب الموهوبين ودعمهم الكامل، مع تسخير كافة الإمكانات المتاحة لهم للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، كما تم استعراض الخطة المتعلقة بعقد لقاءات حوارية قبل بدء شهر رمضان الكريم؛ لبحث قضايا محاربة الشائعات على الإنترنت والذكاء الاصطناعي وتعزيز الولاء والانتماء.

واستعرض المجلس خطة الأنشطة القمية والتوعوية المستقبلية بالجامعات الحكومية خلال الفترة القادمة، في ضوء ما عرضه مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات من خلال منصة تسجيل الأنشطة الطلابية، حيث تم التأكيد على استكمال الخطة، وإدخال كافة البيانات المتعلقة بالأنشطة، مع ضرورة تحري الدقة في هذه البيانات؛ لضمان التنظيم والمتابعة الفعالة، كما قدم تقريرًا عن ورشة العمل المنعقدة بتاريخ 5/2/2025 للسادة مسؤولي رعاية الشباب والأنشطة الطلابية بالجامعات، والتي تناولت التحديثات الجديدة في منصة تسجيل الأنشطة الطلابية، وكيفية التعامل مع المشكلات المتعلقة بها.

وافق المجلس على إضافة خمسة أعضاء جدد لعضوية اللجنة التنفيذية العليا لمحو الأمية من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب لجامعات (حلوان – المنصورة – أسيوط – السويس – دمنهور)، وذلك بهدف تنشيط العمل باللجنة، وتمثيل عدد أكبر من الجامعات، بما يسهم في تفعيل دور قطاع شئون التعليم والطلاب في مشروع محو الأمية.

أحيط المجلس علمًا باعتزام جامعة بنها تنظيم (الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية) يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، وتنظيم جامعة الفيوم للقاء القمي الحادي عشر لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين، بالإضافة إلى الملتقى القمي الرابع لمسابقة (سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم) على مستوى الجامعات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 17 أبريل 2025.