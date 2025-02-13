إسرائيل تعرب عن تفاؤلها حيال إمكانية استمرار تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

غزة (أ ش أ)

أكد مصدر مطلع لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الخميس، أن إسرائيل متفائلة حيال إمكانية استمرار صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، والإفراج عن دفعة جديدة بعد غد السبت، فى إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وذكرت الصحيفة أنها علمت اليوم أن وزراء إسرائيليين أصروا على التمسك باتفاق وقف إطلاق النار كما هو.

وعلى صعيد متصل.. أكد رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، خلال جولة في قطاع غزة اليوم، "أن القوات الإسرائيلية مستعدة للتصعيد في حالة انهيار صفقة الرهائن مع حماس".

وقال رونين بار - وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" - "إنه إلى جانب الجهود المبذولة لإستكمال تنفيذ الصفقة، ستبقى القوات على الأرض على مستوى عالٍ من الاستعداد للتعامل مع سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك احتمالات التصعيد في المنطقة".