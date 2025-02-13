إحالة عدد من العاملين بمدرسة للشؤون القانونية خلال زيارة لمدير تعليم الجيزة

كتبت - مرام محمد

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية، جولةً ميدانيةً مكثفةً شملت إدارتي حدائق أكتوبر وأكتوبر التعليمية، للوقوف على سير العملية التعليمية، وتقييم مستوى الالتزام الإداري والتربوي داخل المدارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وخلال زيارته إلى مدرسة مصطفى الخطيب بإدارة حدائق أكتوبر، رصد وكيل الوزارة تأخر عدد كبير من المعلمين والمعلمات عن طابور الصباح، وضعف تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي، وغياب الانضباط الإداري في سير العملية التعليمية.

وفي استجابةٍ حاسمة لما تم رصده، استدعى وكيل الوزارة، مدير عام الإدارة، موجهًا بتشكيل لجنة من التوجيهات والمراحل التعليمية، لإعادة ضبط الأداء داخل المدرسة، وتفعيل الإشراف اليومي، والتأكد من تطبيق سجل تكليفات المعلمين لضمان انتظام العمل، كما تم تحرير محضر إثبات حالة وتحويل جميع المخالفين إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، تأكيدًا على أن المسؤولية القيادية تكليفٌ لا يحتمل الإهمال أو التقاعس.

وانتقل عطية إلى مدرسة نهضة مصر متعددة المراحل بإدارة أكتوبر، حيث لمس التزامًا واضحًا بتفعيل سجل 26 للقرائية، والاهتمام بالطلاب الضعاف أكاديميًا، إلى جانب تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بصورة فاعلة تسهم في دعم الطلاب نفسيًا وتربويًا.

وأثنى مدير تعليم الجيزة على التعاون الملحوظ بين مدير المدرسة وجميع العاملين بها، مؤكدًا أن القيادة التربوية الناجحة هي التي تُدرك أن التعليم لا يُدار بقراراتٍ فردية، بل بتكاتف الجميع لتحقيق رؤيةٍ تعليميةٍ متكاملة.

وأشار وكيل الوزارة، خلال زيارته إلى أن الإشراف المدرسي ليس إجراءً شكليًا، بل ركيزةٌ أساسيةٌ لضبط العملية التعليمية، وأي إخلالٍ به يستوجب المحاسبة الفورية.

وأكد أن القرائية ليست مهمةً إضافية، بل ضرورةٌ وطنيةٌ تُسهم في بناء جيل قادر على التعامل مع المعرفة بوعي وإدراك.

ووجه بتكثيف المتابعة اليومية لضمان حضور المعلمين في الموعد المحدد، وتعزيز دور الأخصائي الاجتماعي داخل المدارس، مشيرًا إلى أن المدرسة ليست مكانًا لتلقين المناهج فقط، بل لتنشئة جيل متوازنٍ فكريًا وسلوكيًا.

ونبه على تفعيل اللجان الداخلية لمتابعة الأداء الإداري والتعليمي، لضمان استقرار المنظومة وتحقيق أعلى معايير الجودة.

ووجه وكيل الوزارة، الطلاب باحترام طابور الصباح، مشيرًا إلى أنه أول خطوةٍ نحو تحقيق الالتزام والانضباط الذاتي، والنجاح لا يبنى على الحضور الشكلي، بل على التفاعل الإيجابي داخل الفصول ومع المعلمين، والثقافة المدرسية تبدأ من احترام الأنظمة، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة التعليمية والتربوية.

وطالب أولياء الأمور بمتابعة مواعيد الحضور والانصراف لأبنائهم، وتعزيز أهمية القراءة والاطلاع في حياة الطلاب، مؤكدًا أن المدرسة ليست جهة تدريس فقط، بل شريكٌ في بناء شخصية الأبناء، والتواصل المستمر مع إدارات المدارس ضرورةٌ لضمان نجاح هذه الشراكة.