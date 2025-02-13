إجراءات الحصول على منح لتمويل مشروعات الشباب بالبحيرة.. اعرف التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، جهودا مكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية، وذلك لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم مع منحهم قروض ميسرة لإقامة مشروعاتهم، وتعتبر مبادرة مشروعك من أهم الجهات الممولة لمشروعات الشباب بالتعاون مع البنوك الحكومية.



وبلغ إجمالى حجم القروض المقدمة من خلال مبادرة مشروعك 3 مليارات و244 مليونا و635 ألف جنيه، وذلك لتمويل 33,543 مشروعًا استثماريًا متنوعًا.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن مبادرة مشروعك تُعد بوابة ذهبية للشباب لريادة الأعمال.

وأضافت أن هذه المبادرة تقدم قروضًا ميسرة تساعد فى تنفيذ مشروعات تنموية تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتوفير فرص عمل حقيقية تُعزز دخل المواطنين، وتدفع عجلة الإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة.



يذكر أن إجراءات منح الشباب التمويل اللازم من خلال برنامج مشروعك تبدأ من قيام الشاب الطالب للخدمة بالتقدم بطلب خاص بديوان محافظة البحيرة بمدينة دمنهور لمنحه قرض شخصى لإقامة مشروعه مشفوعا بالمستندات الخاصة الدالة على جديته.

ويتم منح التمويل اللازم لإقامة مشروعات الشباب بعد استيفاء الإجراءات القانونية بداية من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية.

وتقدم إدارة برنامج مشروعك الدعم الفنى والاستشارات اللازمة ودراسات الجدوى لإقامة المشروعات الصغيرة للشباب.