إجراءات استثنائية فى بيروت تزامنًا مع ذكرى اغتيال الحريرى.. غدًا

إيمان حنا

تشهد العاصمة اللبنانية بيروت، غدا الجمعة، إجراءات استثنائية تزامنًا مع إحياء الذكرى العشرين لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريرى.

وفى هذا الصدد، أصدرت المديرية العامة للأمن الداخلى بيانًا أوضحت فيه الأعمال التنظيمية لهذه المناسبة، ونبهت المواطنين بعدم حمل أو آلة حادة أو عصا (بما فيها سوارى الأعلام) وما شابه، وذلك لعدم عرقلة عملية التفتيش وتسهيل الوصول إلى الساحة.



منع وقوف السيارات فى عدد من الشوارع.

ومنع مرور السيارات من أمام مبنى الإسكوا وتحويله باتجاه مجلس شورى الدولة.

ومن أمام تقاطع جريدة النهار (فندق لو غراي) صعوداً الى شارع الشهداء حتى مسجد محمد الأمين

ومقابل الضريح على التحويلة المؤدية من شارع دمشق الى شارع الشهداء وشارع المصارف باتجاه رياض الصلح.

وتحويل السير القادم من نزلة صهيون وصولًا الى تقاطع جامع محمّد الأمين باتجاه تقاطع جورج حداد.

ومنع الوقوف والمرور على كل المفارق المؤدية إلى ساحة رياض الصلح وشارع اللعازارية، كما سيتم تخصيص مواقف للسيارات منعا للزحام.