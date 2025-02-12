وكيل وزارة التعليم بالجيزة يحيل مدير مدرسة ومشرف للشؤون القانونية

كتبت – مرام محمد

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، يرافقه محمد حفني، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المدارس التابعة لإدارتي الوراق وشمال الجيزة التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها، والانضباط الإداري داخلها، وتقييم مدى الالتزام بالمعايير التربوية المحددة، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ولاحظ وكيل الوزارة، خلال زيارته لمدارس (الوراق الثانوية بنات، والعميد محمد فوزي مدبولي، وعبد الله بن رواحة)، انضباطًا واضحًا داخل المدارس، وتفعيل الأنشطة التربوية بكفاءة، والتزامًا كاملًا بالسياسات التعليمية المقررة، مؤكدًا على ضرورة استمرار هذه الحالة من الانتظام والمتابعة المستمرة لضمان بيئة تعليمية محفزة للطلاب.

وفي مدرسة الوفاء تعليم أساسي، رصد وكيل الوزارة إخلالًا بسير العملية التعليمية، الأمر الذي استوجب إحالة المشرف العام إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على أن التهاون في تحقيق الانضباط المدرسي مرفوض، وستُتخذ الإجراءات الرادعة بحق أي تقصير إداري أو تربوي.

وواصل جولته بزيارة مدرسة المستقبل الإعدادية بنات، حيث تبين أن المدرسة خضعت لصيانة شاملة، إلا أن هناك قصورًا في تفعيل الإشراف التربوي ودور الأخصائي الاجتماعي، وعدم الانتظام في أداء معلمة اللغة الإنجليزية، الأمر الذي استدعى التنبيه العاجل لمدير الإدارة التعليمية بضرورة متابعة أداء المدرسة وإلزامها بالمعايير التربوية، إلى جانب إحالة مدير المدرسة إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

وفي مدرسة طه حسين، أشاد وكيل الوزارة بحالة الانضباط التعليمي، والتزام الهيئة التدريسية بتنفيذ الخطط الدراسية وفق المقررات الوزارية، بينما جاءت مدرسة رفاعة الطهطاوي نموذجًا يُحتذى به في تفعيل الإشراف اليومي، ورفع مستوى النظافة العامة، والاهتمام بسجلات القرائية، الأمر الذي يعكس التزامًا إداريًا واضحًا بالسياسات التعليمية المقررة.

أما مدرسة الشهيد مينا مجدي عطية فانوس، فقد رصدت الجولة تفاوتًا في مستوى الأداء الإداري، حيث أكد وكيل الوزارة ضرورة تفعيل الإشراف التربوي بصورة دقيقة، وتحقيق تعاون وثيق بين الهيئة التدريسية والإدارة المدرسية، بما يسهم في تعزيز الأداء التعليمي، ورفع كفاءة العمل داخل المدرسة، بما يحقق أعلى معايير الجودة والانضباط.

وشدد سعيد عطية، خلال الجولة على أن الالتزام بالمعايير التعليمية، والانضباط الإداري، ومتابعة الأداء التربوي داخل المدارس، يمثل حجر الزاوية في تحقيق بيئة تعليمية مثالية للطلاب، مؤكدًا أن الإدارة التعليمية لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي إخلال بسير العملية التعليمية، وأن هناك رقابة ميدانية مستمرة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والانضباط داخل المؤسسات التربوية.

ونبه على تكثيف المتابعة الدورية داخل المدارس، والتأكد من تفعيل الأنشطة التربوية، لضمان تفاعل الطلاب مع العملية التعليمية بصورة إيجابية، وتحقيق بيئة مدرسية نظيفة وآمنة، من خلال متابعة أعمال الصيانة الدورية، والتأكد من تهيئة المدارس بما يلائم احتياجات الطلاب والمعلمين.

ووجه بضبط الأداء الإداري داخل المدارس، والتعامل بحزم مع أي تقصير يؤثر على سير العملية التعليمية، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي داخل المدارس، لضمان تحقيق التوازن النفسي والسلوكي للطلاب، ومساعدتهم في التغلب على التحديات التي تواجههم داخل البيئة التعليمية.

وأكد أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة ماضية في تنفيذ خطط التطوير التعليمي، وفق رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز الانضباط، وتحقيق أعلى معايير الجودة داخل المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن أي إخلال بالعملية التعليمية سيتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية الحاسمة، لضمان تقديم مستوى تعليمي يليق بأبناء محافظة الجيزة، ويحقق طموحات الدولة في بناء أجيال قادرة على النهوض بالوطن.

واختتم جولته مؤكدًا أن التعليم هو ركيزة بناء الأمم، وأن تحقيق الانضباط التعليمي والإداري هو مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا صارمًا من كافة الأطراف المعنية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجولات الميدانية المفاجئة، لمتابعة الأداء التعليمي داخل المدارس، واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي خلل قد يعوق مسيرة التميز والانضباط داخل المؤسسات التربوية.