اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس للتأكد من انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

الأربعاء، 12 فبراير 2025 03:50 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس للتأكد من انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أجرى الدكتور علاء جوده، وكيل  وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس منها مدرسة الشهيد حمدى الإعدادية بنين التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية وتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

 

وحرص وكيل الوزارة  على التأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية بداية الفصل الدراسي الثاني، والنظافة العامة، وحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.







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