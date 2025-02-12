وزير التموين يجدد الثقة فى وكيل الوزارة بمحافظة الأقصر لعام جديد

الأقصر – أحمد مرعى

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 388 لسنة 2025 بتجديد تعيين الدكتور تامر صلاح مختار رئيس الإدارة المركزية وكيل وزارة التموين بالأقصر لمدة عام.

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، على عزمه على المضي قدماً فى مسيرة العطاء بمحافظة الأقصر، وتطوير الخدمات والمنشآت التموينية والعمل على وصول الدعم لمستحقيه، وتحسين الخدمات التموينية وتوفير السلع الغذائية بما يتيح للمواطنين بالأقصر إشباع احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية.

كما وجه وكيل تموين الأقصر، كل من المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية بالأقصر، للتعاون والتنسيق فيما بينهم والجهات الرقابية المعنية والمختصة لإنجاز الأعمال المكلفين بها، ومشاركتهما ميدانياً فى الحملات للحصول على نبض الشارع الأقصري مما يعزز ثقة المواطنين بتموين الأقصر، وكذلك مشاركتهما فى تنفيذ سياسات وخطط المديرية للتطوير، وإعادة الهيكلة وإدارة الأزمات والصمود أمام التحديات التى تواجه المواطنين وخاصة في الظروف التي يمر العالم بأكمله بها في الفترة الحالية، وقد أعرب جميع العاملين بمديرية تموين الأقصر والإدارات التموينية التابعة لها عن سعادتهم بالقرارات الصادرة بتجديد الثقة لقيادات تموين الأقصر.

وكان قد صدر قرار وزير التموين رقم 81 لسنة 2024 بتعيين المهندس عبد الرازق الصافي وكيلا لمديرية تموين الأقصر لمدة عام، كما تم تجديد تعيين المهندس جبريل بكري محمود مديراً عاماً للتجارة الداخلية بالأقصر بقرار وزير التنمية المحلية رقم 90 لسنة 2024، حيث يأتي ذلك فى إطار ثقة القيادة السياسية فى قيادات تموين الأقصر.