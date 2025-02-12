وزير الأوقاف يهنئ الدكتور عمر حبتور الدرعي على منحه درجة وزير

كتب لؤى على

تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالتهنئة إلى الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على صدور المرسوم الاتحادي من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بشأن منحة الدكتور عمر الدرعي درجة وزير.

وأضاف وزير الأوقاف، "استقبلنا هذا الخبر بأرقى معاني الاعتزاز والتقدير للأخ الكريم الموقر الدكتور عمر حبتور الدرعي، فهو صاحب جهود وفيرة وعلوم غزيرة، ورؤية ثاقبة ومحبة بالسماحة ناطقة؛ فهذا اختيار صادف أهله. لذا أتقدم لأخي الكريم الدكتور عمر الدرعي بأسمى التهاني وأرق الأماني على ثقة صاحب السمو رئيس الدولة (يحفظه الله)، وهي تهنئة مقترنة بالدعاء وأمانٍ ممتزجة بخالص الرجاء أن يعينه الله على ما أقامه فيه من خير، وأن يجري على يديه أنهارَ العلم والمعرفة والعطاء لوطنه وأمته، وأن يكون خير امتداد لسيرة فياضة بمعاني العطاء من لدن المؤسس، زايد الخير (طيب الله ثراه)، إلى اليوم".