وزارة الزراعة تطلق‫ قافلة بيطرية لعلاج الماشية فى شمال سيناء

كتبت أسماء نصار

تشارك وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، بـ قافلة بيطرية مجانية لدعم مربي ورعاة الماشية بالمحافظة.

وتستهدف القافلة علاج الاغنام والماعز والدواب والابل والابقار والجاموس وكافة حيوانات المزرعة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتنمية الريف المصري وتوجيهات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق و بإشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية حيث يتم تقديم خدمات الفحص التناسلي بأحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية والمناظير.

وتقوم القوافل بإجراء عمليات المقاومة الشاملة للطفيليات الداخلية والخارجية لجميع الحيوانات عن طريق التجريع والرش مما يساهم في تحسين صحة الحيوانات ووقايتها من الامراض التي تنتقل عن طريق هذه الطفيليات وكذلك تعظيم الاستفادة من الغذاء الذي يتناوله الحيوان، فضلا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للعجول والحملان حديثة الولادة وذلك عن طريق تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية والمعوية مما يساهم في تقليل معدلات الوفيات في المواليد.

كما يتم تكثيف الدور الارشادي والتوعوي لمربي الماشية، لرفع الكفاءة التناسلية و الانتاجية للحيوان حيث تقوم العيادة المتنقلة لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية بعلاج الأغنام والماعز والابل والابقار والخيول فى بوادى و حواضر و مراكز شمال سيناء.

