وحدة التدخل السريع بالشرقية تنقل 7480 طن قمامة ومخلفات مباني للمدافن الصحية

الشرقية - إيمان مهنى

نقلت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية 7480 طن قمامة ومخلفات مباني، بالإضافة إلى تسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة، ذلك خلال شهر يناير الماضي من مراكز الزقازيق وأبو حماد ومنيا القمح و ههيا بواقع 374 نقلة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية باستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

وفى هذا الصدد أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أن وحدة التدخل السريع قامت برفع 7480 طن قمامة ومخلفات مباني بواقع 374 نقلة خلال شهر يناير الماضي ، و توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و2 لودر.