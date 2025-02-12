نقابة الغزل والنسيج: ندعم موقف مصر الحازم ضد تهجير الفلسطينيين

كتبت آية دعبس

أكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزه وحلج وكبس القطن برئاسة عبد الفتاح ابراهيم ولجانه النقابية وكافة العاملين بالقطاع علي رفضهم الشديد وإدانتهم اللامحدوده لأي محاولة تهدف لتهجير أو تشجيع نقل أو إقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، مشيرا إلى إن ما صدر من إشارات ( سواء بالتلميح أو التنويه ) حول التهجير يعد إنتهاكا واضحا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومحاولة تعكس تجاهلا صريحا للقوانين الدولية هدفها الأساسي تصفية القضية الفلسطينية، مستنكرا التهديد والضغط بورقة المساعدات الأمريكية.

وأكدت النقابة العامة، دعمها لموقف الدولة المصرية الحازم الذي أكدت عليه بوضوح، رافضة مرارا وتكرارا تلك المخططات التي تمثل تهديدا مباشرا على الأمن القومي المصري والعربي، مشيرة إلى أن مصر لن تخضع لأى ضغوط، وأشادت بصمود الشعب الفلسطيني في غزة أمام العدوان الاسرائيلي الغاشم وتمسكه بأرضه ورفضه الرحيل تحت أي دعوى.

كما أكدت النقابة العامة على حرصها الدائم للوقوف بجانب قيادتها السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - والتي لطالما أعلنت رفضها القاطع لأي محاولة تستهدف المساس بالأراضي المصرية . ( فمصر خط أحمر وستظل صوت العدالة والكرامة الإنسانية في مواجهة الظلم والطغيان وحائط صد قوي من شأنه يهدد أمنها القومي أو حقوق الشعوب العربية، محذرة من العواقب الوخيمة لهذه الانتهاكات التي لا تجني الا ثمار الفوضى والاضطراب في المنطقة.

وفوضت النقابة العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات للحفاظ علي القضية الفلسطينية من التصفية وتقديم الدعم اللازم لأشقائنا في فلسطين والحفاظ علي الأمن القومي المصري.