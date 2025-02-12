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نجاة الفنان كمال أبو رية من حادث مرورى فى مدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 12 فبراير 2025 04:21 م
نجاة الفنان كمال أبو رية من حادث مرورى فى مدينة 6 أكتوبر الفنان كمال أبو رية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض الفنان كمال أبو رية لحادث أثناء قيادته سيارته أعلى وصلة دهشور، بمدينة 6 أكتوبر، دون إصابات، وتسبب الحادث في تلفيات بالسيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وورد بلاغ لغرفة النجدة يفيد وقوع حادث مروري أعلى وصلة دهشور، بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي يقودها الفنان كمال أبو رية، تعرضت لحادث، ما أسفر عن حدوث تلفيات بها، دون إصابته.

وتم إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
 







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كمال أبو رية

حادث كمال أبو رية

حادث الفنان كمال أبو رية

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