نائب رئيس اتحاد العمال: مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة دولية

كتبت آية دعبس

ثمن النائب خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، عضو بمجلس الشيوخ، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، جهود مؤسسات الدولة الوطنية في التصدي لخطط دولة الاحتلال ومن وراءهم الإدارة الأمريكية، مؤكدا رفضه كل التصريحات التي تحمل في طياتها تهديد بوقف برنامج المساعدات والتي هي ضمانة لأستقرار وأستمرار عملية السلام في المنطقة.



وفي تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، قال عيش: مصر لديها خطط للتعامل مع تهديدات الإدارة الامريكية ولديها مقترحات لتعمير قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني وهذا ما يؤكد قدرة مصر علي تحقيق الامن والاستقرار الي المنطقة دون اللجوء لحلول أنما هي جريمة دولية يرتكبها الرئيس الأمريكي في مجمل تصريحاته منذ تولية المسؤولية وحتي الان، لافتًا الي ان التلويح بقطع المساعدات يعرض المنطقة لخطر في الوقت الراهن ومخاطر علي المدي البعيد، وهي تصريحات مغايرة لتصريحاته قبل تولي المسؤولية بأنه "ترامب" قادم لأحلال السلام.