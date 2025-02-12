معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالأقصر يفتح أبوابه أمام الجمهور.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، فتح أبواب معرض ديارنا السنوى للحرف اليدوية والتراثية بساحة سيدى أبو الحجاج بمدينة الأقصر للمواطنين قبل قدوم الشهر الكريم، وسط توفير بايكات للعارضين للمنتجات التراثية واليدوية من حول الصعيد ومحافظات مصر لعرضها أمام الجمهور بأسعار مناسبة للجميع.

فيما عقد محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، اجتماعا بمقر مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر لبحث استعدادات إقامة معرض ديارنا السنوى للحرف اليدوية والتراثية بساحة سيدى أبو الحجاج بمدينة الأقصر، والذى يقام هذا العام فى الفترة من 11 فبراير ولعدة أيام داخل المحافظة، وذلك فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى المصرية فى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادى وسعيها الدائم إلى تطوير خدماتها فى كافة أنحاء الجمهورية، وفى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن المعرض يأتى فى إطار سياسة وزارة التضامن الاجتماعى لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التى تعبر عن التراث المصرى بكافة منتجاته وتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة، حيث حضر الاجتماع التحضيرى للإعداد لمعرض ديارنا، كل من وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر حسن عثمان، وممدوح إبراهيم وأحمد مؤمن من الإدارة العامة للتسويق والمعارض بوزارة التضامن الاجتماعى.



المنتجات المصنوعة يدوياً داخل معرض ديارنا بالأقصر



تضامن الأقصر تفتح أبواب معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية أمام الجمهور



توافد الأهالى على شراء المنتجات داخل معرض ديارنا



توافد السيدات على معرض ديارنا بمدينة الأقصر



جانب من المعروضات داخل معرض ديارنا بالأقصر



جانب من انتاج الفتيات داخل معرض ديارنا بالأقصر



جانب من بايكات المشاركين فى معرض ديارنا بالأقصر



جولة وكيل التضامن على معرض ديارنا بالأقصر



وكيل تضامن الأقصر خلال افتتاح معرض ديارنا بالأقصر



المشاركين فى معرض ديارنا بمدينة الأقصر