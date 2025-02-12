اليوم السابع
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محافظ مطروح يتابع استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل وإنشاء مقر إداري

الأربعاء، 12 فبراير 2025 03:09 م
محافظ مطروح يتابع استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل وإنشاء مقر إداري محافظ مطروح مع مسئولي التأمين الصحي الشامل
مطروح – حسن مشالي

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التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع المهندس عصام يوسف مدير عام الدعم الفني بهيئة التأمين الصحي، بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، والدكتورة مى رسلان مدير فرع هيئة التأمين الصحي بمطروح، في إطار استعدادات المحافظ لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن محافظات المرحلة الثانية.

وشهد اللقاء مناقشة مقترح إقامة مقر إدارى للتأمين الصحي الشامل بمطروح، لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ مطروح، على ضرورة تذليل كافة العقبات نحو بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، للتيسير على المواطنين في ظل جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية وتوفير حياة كريمة.

ووجه المحافظ، لإدارة الأملاك بالمحافظة بمعاينة أكثر من موقع ، لاختيار الموقع المناسب  لإقامة المقر، بما يلبى تيسير تقديم الخدمات سواء الإجراءات الإدارية أو الرعاية، بالإضافة إلى إمكانية دراسة إتاحة منافذ لتقديم تلك الخدمات  بمراكز ومدن المحافظة الـ 8،  للتيسير على المواطنين .

 







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