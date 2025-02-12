محافظ كفرالشيخ يستقبل مفتي الجمهورية لبحث إنشاء فرع جديد لدار الإفتاء.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، لبحث عدد من الملفات، والمشاركة فى ندوة توعوية بجامعة كفرالشيخ، وآخرى فى المسرح المدرسي، بمدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، بدار الإفتاء والمحافظة.

وقال الدكتور نظير عياد، أنه تم بحث عدد من الملفات والعمل المشترك لخدمة أبناء المحافظة من بينها إنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بمدينة كفرالشيخ، ليتضمن قاعات للتدريب، للمقبلين على الزواج، والمأذونين، والأئمة والوعاظ، ولجان الفتوي، والمصالحات، ومركزاً للحوار لطلاب الجامعة، وغيرها من الخدمات النوعية الرقمية.

أكد محافظ كفرالشيخ، على التعاون مع دار الإفتاء المصرية لخدمة أهالينا، والتي من بينها التنسيق لإنشاء أول فرع لدار الإفتاء المصرية بمحافظة كفرالشيخ، يجمع بين التراث والأصالة والحداثة، ومتابعة التنفيذ من خلال اللجان المشتركة بين دار الإفتاء والمحافظة، فضلاً عن تنسيق عدد من البرامج التدريبية من خلال مركز استدامة للتدريب بديوان عام المحافظة، والتفاعل مع المواطنين من خلال منصات التواصل الاجتماعي لخدمة أهالينا.

وفى نهاية اللقاء، قدم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، درع المحافظة، ونموذج من التراث (مشغول يدوي للوحة تراثية من الكليم لصناع فوه)، هدية تذكارية لفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية.



جانب من استقبال محافظ كفر الشيخ لمفتي الجمهورية



استقبال المحافظ لمفتي الجمهورية



محافظ كفر الشيخ يهدي سجاده لمفتي الجمهورية عليها شعار المحافظة



محافظ كفر الشيخ يقدم درع المحافظة لمفتي الجمهورية