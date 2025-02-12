محافظ بنى سويف يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

بنى سويف هانى فتحي

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتهنئة لمواطني وقيادات المحافظة بمناسبة ليلة النصف من شعبان وقرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى سبحانه وتعالي أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا العزيزة بكل الخير واليمن والبركة ومزيد من الأمن والاستقرار والرخاء لوطننا الحبيب في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء خلال حضوره الاحتفال الديني الذي أقامته الأوقاف، إحياءً لذكرى ليلة النصف من شهر شعبان عقب صلاة المغرب بمسجد الرضا شرق النيل، بحضور: اللواء حازم عزت السكرتير العام ،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، د.عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف د. أحمد مكي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، علي يوسف رئيس مدينة بني سويف ،ولفيف من قيادات الأوقاف والأزهر والدعاة والأئمة وبعض القيادات التنفيذية.

بدأ الاحتفال، الذى قدمه الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ صالح أبو القاسم،ثم كلمة لوكيل الأوقاف، تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من حياة رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفضل ليلة النصف من شعبان التي خصها المولى عزوجل بشرف تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام،موضحا أن تحويل القبلة يدل على وسطية الأمة في الدين والأخلاق.

وتابع وكيل الأوقاف مشيراً إلى ارتباط ليلة النصف من شعبان بالعديد من الأحداث التاريخية والتي من أبرزها تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام فى مكة.. مستعرضا مجموعة من الخصائص التي ميزت القبلة المسلمين عن غيرهم من المسلمين.حيث أنها لفظة اختصت بها هذه الأمة.وانها علما عليها فالمسلمون هم أهل القبلة والتى يرتبط بها المسلم حيا وميتا.