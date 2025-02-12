محافظ أسوان: مراجعة المعدات لسرعة التعامل مع الكوارث الطبيعية

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانيات والمعدات لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة والحد من تداعياتها حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن التدريب على الأزمات ساهم فى توحيد المفهوم للانضباط والتخطيط الجيد ونقل الخبرات المتراكمة من خلال تدقيق قاعدة البيانات للجهات المشاركة عن المعدات وصلاحياتها الفنية.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة المصرية الآن تهتم بعلم إدارة الأزمات والكوارث وكيفية إدارتها ومواجهتها بمتابعة مستمرة من رئيس الوزراء، مؤكدا أهمية التدريب العملى المشترك لمواجهة الأزمات للوصول لأعلى مستويات التجهيز والاستعداد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.