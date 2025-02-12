اليوم السابع
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مجلس الأعيان الأردنى: لن نقبل بتهجير أبناء قطاع غزة إلى الأردن

الأربعاء، 12 فبراير 2025 11:08 ص
مجلس الأعيان الأردنى: لن نقبل بتهجير أبناء قطاع غزة إلى الأردن غزة - أرشيفية
كتب أحمد جمعة

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قال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، إن المجلس يقف خلف الملك عبد الله الثاني بمواقفه الواضحة والثابتة والراسخة، باعتبار مصالح الأردن والشعب الأردني هي أولوية الأولويات، وذلك في ردّه على أسئلة الصحفيين خلال لقاء جمعه بالرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأضاف أن الملك وجّه رسالة واضحة، أن الأردن لن يقبل بتهجير أبناء قطاع غزة إلى الأردن، وأن مصالح الأردن فوق كل اعتبار، مؤكدا بأنه يجب إعادة إعمار قطاع غزة ورفض تهجير سكانها، وأن مبادرة الرئيس ترامب سيكون هناك رد عربي واضح عليها.

وبيّن الفايز أن الملك يؤكد مرة ثانية، أن الضغوط مهما كانت لن تدفع الأردن إلى التخلي عن ثوابته الوطنية، حيث أكد جلالته أن حماية الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، وأن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون على الأرض الفلسطينية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وتابع "في هذا الإطار لم تغب عن جلالة الملك الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية، حيث أكد للرئيس ترامب خلال مباحثاتهما الثنائية، ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير فيها، لمنع تدهور الأوضاع هناك، والتي سيكون لها آثار سلبية على المنطقة بأكملها".

وبيّن الفايز أن الملك أكد خلال مباحثاته مع ترامب، أن السلام في الشرق الأوسط هو مصلحة للجميع وتحقيقه تقع مسؤوليته على الجميع، مؤكدا الوقوف خلف قيادته الحكمية، وجهوده الكبيرة في الدفاع عن مصالح الأردن العليا، وتصدي جلالته لمختلف المخططات والمبادرات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره.

 







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