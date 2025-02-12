قافلة طبية مجانية بقرية "باجا" فى سوهاج تقدم خدماتها العلاجية لـ581 مريضا

سوهاج عمرو خلف

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية بقرية «باجا»، بمركز سوهاج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأمانة العامة للحزب، وأمانة الصحة المركزية.

وقال الدكتور حسام طه أمين لجنة الصحة بالحزب ومنسق القافلة، إن القافلة شملت 8 تخصصات طبية، ونجحت في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لعدد 581 مريضًا، فى تخصصات «الباطنة العامة، والجهاز الهضمي والكبد، والأطفال، والعظام، والجراحة العامة، والمسالك البولية، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة»، لافتاً إلى أنه تم التنسيق لإجراء 19 عملية جراحية مجانية في تخصصات المسالك البولية والأنف والأذن، ضمن جهود الحزب لدعم المواطنين وتوفير الرعاية الصحية للمستحقين.

وشهدت القافلة حضور اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، ومنى مازن أمين مساعد أمانة المحافظة، وعلي الدرديري أمين المجالس النيابية، ومينا محسن عضو هيئة مكتب المحافظة.

وتوجّهت أمانة الصحة بالحزب، بخالص الشكر لجميع القيادات والأعضاء المشاركين في إنجاح القافلة، وعلى رأسهم أمانة العمل الجماهيري بقيادة عرفات الهواري، والتي كان لها دور بارز في تنظيم الفعالية وضمان وصول الخدمات الصحية للمواطنين.