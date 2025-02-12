قائمة أسعار ياميش رمضان بمنفذ بيع مديرية الزراعة فى الجيزة

كتبت مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن أسعار ياميش رمضان بمنفذ بيع المنتجات الزراعية بمديرية الزراعة بالمحافظة، لشراء احتياجاتهم منه بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، والذى يوافق أول أيامه 1 مارس 2025.

وجاءت أسعار ياميش رمضان 2025 في بمنفذ بيع المنتجات الزراعية بمديرية الزراعة بالمحافظة، على النحو الآتي: قمر الدين (لفة) بـ65 جنيهًا، زبيب (250 جراما) بـ50 جنيهًا، جوز هند خشن كامل الدسم (250 جراما) بـ65 جنيهًا.

ويطرح المنفذ فستق أمريكي محمص (250 جراما) بـ170 جنيهًا، ولوز جامبو مقشر (250 جراما) بـ145 جنيهًا، وبندق تركي مقشر (250 جراما) بـ145 جنيهًا، وقراصيا إسباني (250 جراما) بـ65 جنيهًا، ومشمشية تركي (250 جراما) بـ100 جنيه، وكاجو محمص (250 جراما) بـ165 جنيهًا.

ويوفر المنفذ سوداني مقشر (250 جراما) بـ30 جنيهًا، كركديه أسواني (250 جراما) بـ40 جنيهًا، بندق جامبو بقشره (500 جرام) بـ150 جنيهًا، عين جمل بقشره (500 جرام) بـ150 جنيهًا، عين جمل مقشر (250 جراما) بـ135 جنيهًا، تين مدور سوري (300 جرام) بـ95 جنيهًا، تين حبل سوري (250 جراما) بـ100 جنيه.

ويطرح نشا مصري (500 جرام) بـ20 جنيهًا، وسوبيا (250 جراما) بـ35 جنيهًا، وعرق سوس سوري (400 جرام) بـ55 جنيهًا، وبلح علبة (800 جرام) بـ44 جنيهًا، وبلح علبة (1600 جرام) بـ82 جنيهًا، وبلح (2400 جرام) بـ125 جنيهًا، وبلح (5 كجم) بـ215 جنيهًا، وبلح كيس (1 كجم) بـ45 جنيهًا.

يُذكر أن محافظة الجيزة تكثف استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك برفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية، ومنها مديريات الصحة، والكهرباء، والتموين، والطب البيطري.

وتوسعت المحافظة في إقامة الأسواق والمعارض والمنافذ السلعية في الأحياء والمراكز والمدن، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة.