اليوم السابع
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فوز المصرية أمانى الشريف بمنصب نائب رئيس مجلس جامعة عموم أفريقيا

الأربعاء، 12 فبراير 2025 07:41 م
فوز المصرية أمانى الشريف بمنصب نائب رئيس مجلس جامعة عموم أفريقيا الاتحاد الأفريقي
أحمد جمعة

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بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أعاد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، انتخاب الدكتورة أماني الشريف لمنصب نائب رئيس مجلس جامعة عموم أفريقيا لمدة أربعة أعوام، حيث حصلت على 37 صوتا متخطية العدد المطلوب للفوز بالمنصب.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة أماني الشريف كان قد تم انتخابها عام 2022، وحققت إنجازات عديدة خلال الفترة الأولى لها، ويعد مجلس الجامعة أعلى جهاز إداري يتولى الإشراف على سياسة الجامعة وبرامجها المختلفة في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.







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الاتحاد الإفريقي

بدر عبد العاطي

وزارة الخارجية

مصر

أمانى الشريف

أماني الشريف






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