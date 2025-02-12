"علوم بنها" تنظم ورشة عمل دولية عن العلاج بالجسيمات للأورام السرطانية

القليوبية إبراهيم سالم

افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورشة عمل عن "العلاج بالجسيمات للأورام السرطانية"، والتى نظمتها كلية العلوم بقاعة الدكتور حسام الدين العطار بمقر الجامعة بالعبور، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم، والدكتور حازم عليوه المدير الأكاديمى لمقر الجامعة بالعبور، والدكتورة نهاد البرقى وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

وأشارت نائب رئيس الجامعة، إلى أن ورشة العمل تناولت التأثير المباشر للبحوث الأساسية على التطبيقات الطبية مما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على تقنيات التشخيص المستخدمة فى علاج السرطان بما فى ذلك الأشعة السينية والبروتونات وأيونات الكربون من خلال برامج الكمبيوتر، لافتة أن الورشة تضمنت تدريبا عمليا على برنامج MatRad الذى يوضح مختلف خطوات التشخيص المستخدمة فى علاج السرطان، مما يساهم فى بناء قدراتهم ويعزز من إمكاناتهم البحثية فى هذا المجال.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادى، أن تنظيم الجامعة لورشة العمل يأتى فى إطار حرصها تعريف الطلاب بصورة مباشرة على آخر ما وصل إليه العلم فى تشخيص وعلاج الأورام السرطانية، كما أنها تأتى فى إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولى بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية حيث يتم تنفيذها للعام الرابع على التوالى مع معهد GSI والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية والمعروفة باسم سيرن CERN.

من جانبه أضاف الدكتور محمد هيكل، أن دمج دورة العلاج بالجسيمات ضمن الدورات التدريبية الرئيسية للفيزياء الدولية يمثل انعكاسا كبيرا لدور هذه التقنيات فى المجال الطبى، كما أن انضمام طلاب جامعة بنها مع فرق طلابية من 4 جامعات عالمية أسهم فى توفير فرصة متميزة للاحتكاك الدولى والعمل بروح الفريق.