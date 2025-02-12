عزام الأحمد عن مباحثات العاهل الأردنى مع ترامب: برهن وحدة الأمة العربية

وكالات

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، إنّ جوهر الخطة العربية لإتمام عملية وقف إطلاق النار فى غزة، هو عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف الأحمد فى تصريحات لموقع المملكة الأردنى إن حديث ملك الأردن عبدالله الثاني مع الإدارة الأمريكية كان واضحاً تماماً وأوصل لهم الموقف العربي الموحد وبرهن عليه.

وأضاف أن الملك عبدالله الثاني كان على اتصال مباشر مع القادة العرب وفي مقدمتهم فلسطين ومصر والسعودية؛ وهذا معروف للجميع وللإدارة الأمريكية، معتبرا ذلك شكلا دبلوماسيا جديدا في العلاقات العربية الأمريكية.





أشار الأحمد، إلى أن حديث الملك تأكيد للإدارة الأمريكية أن الأمة العربية موحدة في رؤيتها لإيجاد حل عاجل للصراع العربي الإسرائيلي من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الخامس 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.



وأضاف أن حديث الملك يضع العالم ومؤسساته أمام مسؤولياتهم، والقرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة ومؤسساتها تعطي مكانة للمواقف العربية الموحدة التي ستجعل الجميع يعيد النظر في المواقف التي سببت الإرباك في بعض ما سبق من مواقف واتفاقيات.



وأشار إلى أن حديث الملك مع ترامب ومع أركان الإدارة الأمريكية منسجم ومتطابق مع الموقف الفلسطيني والدول العربية كافة.



وأكّد الأحمد أن القيادة الفلسطينية وشعبها يشعران بالأمان أكثر مع التنسيق الأردني الفلسطيني المشترك من أي وقت سابق، مما يزيد الحرص على استمرار التنسيق المشترك وتعميق ذلك أكثر بين قيادة البلدين.





أوضح المسؤول الفلسطيني، الأحمد، أن طريقة حديث الملك حول القضية الفلسطينية لقي صدى واسع على الصعيد العربي برز من خلال وسائل الإعلام العربية التي رحبت بحديث جلالته مع الإدارة الأمريكية.



وقال إنّ ذلك سيظهر في نجاح القمة العربية المقبلة والاحترام الدولي لما صدر من حديث لجلالته وما سيصدر عن القمة من قرارات تؤكد على كل ما قاله الملك باسم العرب جميعاً.





ولفت إلى أن خطة مصر لإعادة الإعمار ودون المساس بحقوق الشعب الفلسطيني التي تحدث عنها الملك في اللقاء، وتتشارك فيها الدول العربية، وستعلنها مصر بعد الانتهاء من التفاصيل الدقيقة بالتشاور مع الدول العربية.