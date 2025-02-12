طقس اليوم فى مطروح.. مائل للبرودة نهاراً بارد ليلاً وفرص هطول أمطار

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم الأربعاء 12-2- 2025، طقسا مائلا للبرودة بارد ليلاً وساعات الصباح الباكر، مع أجواء غائمة وتكاثر السُحُب المنخفضة، وفرص هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق، مع اضطراب حالة البحر، فى ظل نشاط الرياح التى تُقدر سرعتها بـ 34 كيلو مترا فى الساعة.

وتشهد فترات المساء وساعات الصباح الباكر، انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وتسجل العظمى 16 درجة والصغرى 10 مئوية، وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار، وتتكاثر السُحُب المنخفضة، مما يزيد فرص هطول أمطار، على بعض المناطق بشكل متقطع، واستمرار الطقس البارد على مختلف الأنحاء.

وتشهد مناطق متفرقة من الساحل الشمالى الغربى، منذ الأسبوع الماضى، اضطراب الأحوال الجوية، وهطول أمطار خفيفة بشكل متقطع، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح من حين لآخر.

ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد فى القطاعات المعنية، للتعامل مع آثار حالة الطقس السيئ، ولم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أى بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن أهالى محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها فى الآبار والخزانات، التى يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التى تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.