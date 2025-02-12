طقس الإسكندرية اليوم متعدل نهارا شديد البرودة ليلا.. مباشر

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، طقسا متقلبا وسحبا كثيفة تغطى سماء عروس البحر المتوسط، مع انخفاض فى درجات الحرارة وتسجل درجات الحرارة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، طقسا مائلا للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

ومتوقع غدا فرص هطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

والبحر الأحمر معتدل لمضطرب: ارتفاع الأمواج 2 : 3 أمتار، والبحر المتوسط : معتدل لمضطرب وارتفاع الأمواج 2 : 3 أمتار.\



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