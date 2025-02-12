ضبط محطة وقود لتصرفها فى 31 ألف لتر سولار مدعم خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات تموينية مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود والمتاجر، وذلك لمواجهة بيع السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية .

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط محطة وقود بوادى النطرون، لتصرفها فى 31 ألف لتر سولار لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية محمد رجب هدية مدير مديرية التموين بالبحيرة .

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .