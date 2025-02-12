صراع وجود لا حدود.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، صراع وجود لا حدود.. مصر والأردن يجددان رفضهما للتهجير.. «الخارجية»: نعتزم تقديم صور لإعمار غزة يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم..

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