اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2025 09:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

صراع وجود لا حدود.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأربعاء، 12 فبراير 2025 07:00 م
صراع وجود لا حدود.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، صراع وجود لا حدود.. مصر والأردن يجددان رفضهما للتهجير.. «الخارجية»: نعتزم تقديم صور لإعمار غزة يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم..

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..

 

 

ـ صراع وجود لا حدود.. مصر والأردن يجددان رفضهما للتهجير.. «الخارجية»: نعتزم تقديم صور لإعمار غزة يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم

ـ «حماس»: نثمن مواقف القاهرة وعمان الرافضة للتهجير.. حملات حقوقية لتوثيق انتهاكات ترامب ضد الفلسطينيين.. وتفاصيل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

ـ إجراءات حكومية لتيسير التعاملات الجمركية.. رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات المقترحة لتطوير الجمارك.. ويؤكد: نستهدف بناء الثقة والشراكة المثمرة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبى

ـ دراما المسكوت عنه.. المتحدة تضع القضايا الأسرية والاجتماعية على طاولة الحوار المجتمعى.. تناقش مشاكل الأيتام وحقوق الزوجة وتأثير الخلافات الزوجية على الأسرة ومخاطر الدارك ويب

ـ «النواب» يقر قواعد منع هروب المتهمين من المحاكمة بـ «الإجراءات الجنائية»..  شروط لإصدار الأمر بالقبض على المتهم عند الحكم الغيابى.. ومنح المحكمة سلطة الإفراج قبل الفصل فى المعارضة 

ـ مصر تواصل دورها المحورى داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي.. وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه الأفارقة تعزيز القضايا ذات الأولوية على مستوى القارة السمراء

اليوم السابع
 






مشاركة

مصر والأردن

غزة

رئيس الوزراء

الاتحاد الأفريقي

وزير الخارجية






الرجوع الى أعلى الصفحة